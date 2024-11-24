Видео: Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством в сезоне-2024

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис поздравил 27-летнего нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием четвёртого титула после гонки Гран-при Лас-Вегаса.

Норрис и Ферстаппен тепло пообщались в паддоке после финиша гонки. Напомним, Норрис и Макс являются друзьями за пределами трассы.

Ландо являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Макс на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

Победный дубль в гонке завоевали пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Карлос Сайнс («Феррари») — третий.