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Видео: Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством в сезоне-2024

Видео: Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством в сезоне-2024
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис поздравил 27-летнего нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием четвёртого титула после гонки Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Норрис и Ферстаппен тепло пообщались в паддоке после финиша гонки. Напомним, Норрис и Макс являются друзьями за пределами трассы.

Ландо являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Макс на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

Победный дубль в гонке завоевали пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Карлос Сайнс («Феррари») — третий.

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