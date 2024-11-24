Зак Браун поздравил Макса Ферстаппена с четвёртым титулом

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поздравил нидерландского пилота Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена с четвёртым титулом «Королевских гонок».

«Поздравляю Макса Ферстаппена с завоеванием четвёртого титула чемпиона мира. Невероятное достижение и свидетельство его таланта и преданности делу», — написал Браун в социальных сетях.

Для досрочной победы в Лас-Вегасе Максу было достаточно финишировать впереди своего конкурента в борьбе за титул — Ландо Норриса из «Макларена». Ферстаппен закончил гонку на пятой позиции, а Ландо стал шестым.

Ранее Ландо Норрис поздравил Макса с победой в сезоне-2024.