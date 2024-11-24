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Зак Браун поздравил Макса Ферстаппена с четвёртым титулом

Зак Браун поздравил Макса Ферстаппена с четвёртым титулом
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поздравил нидерландского пилота Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена с четвёртым титулом «Королевских гонок».

«Поздравляю Макса Ферстаппена с завоеванием четвёртого титула чемпиона мира. Невероятное достижение и свидетельство его таланта и преданности делу», — написал Браун в социальных сетях.

Для досрочной победы в Лас-Вегасе Максу было достаточно финишировать впереди своего конкурента в борьбе за титул — Ландо Норриса из «Макларена». Ферстаппен закончил гонку на пятой позиции, а Ландо стал шестым.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
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Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
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Mercedes AMG F1
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Ранее Ландо Норрис поздравил Макса с победой в сезоне-2024.

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