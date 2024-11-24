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«Может, надо по-испански?» Леклер был разъярён действиями Сайнса в гонке

«Может, надо по-испански?» Леклер был разъярён действиями Сайнса в гонке
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер остался крайне недоволен действиями своего напарника по команде Карлоса Сайнса по ходу Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

После второго пит-стопа Леклер выехал из боксов прямо перед напарником, по радио гоночный инженер Брайан Боцци сказал, что Сайнсу передали, чтобы он не давил на Леклера и тем самым дал ему спокойно прогреть шины. Однако Карлос моментально пошёл в атаку и опередил Шарля.

После этого Леклер спросил по радио насчёт указания Сайнсу: «Может, надо было по-испански?»

Уже после финиша гонки, где Сайнс стал третьим, а Леклер — четвёртым, Шарль ругался по радио, отмечая, что он всегда вежлив к напарнику и это ему мешает. «Речь даже не о том, чтобы быть приятным, а просто об уважении… Знаю, что мне лучше заткнуться, но каждый раз одно и то же. Чёрт побери!» — заключил Леклер.

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