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Впервые в истории Формулы-1 семь пилотов одержали несколько побед по ходу сезона

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на 22-м этапе сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, что позволило установить новый рекорд в истории «Королевских гонок».

Впервые в истории Формулы-1 по ходу сезона сразу семь гонщиков одержали две или более победы в Гран-при:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — восемь побед.

2. Ландо Норрис («Макларен») — три победы.

3. Шарль Леклер («Феррари») — три победы.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — две победы.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — две победы.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — две победы.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — две победы.

По итогам Гран-при Лас-Вегаса Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом Формулы-1.