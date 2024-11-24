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Ферстаппен стал четвёртым пилотом в истории Формулы-1, взявшим 4 титула в одной команде

Ферстаппен стал четвёртым пилотом в истории Формулы-1, взявшим 4 титула в одной команде
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24 ноября 27-летний нидерландский пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», завоевал свой четвёртый титул чемпиона «Королевских гонок» и вошёл в историю серии как гонщик, ставший многократным обладателем трофеев в составе одной команды.

1. Льюис Хэмилтона взял шесть титулов с «Мерседесом».
2. Михаэль Шумахер завоевал пять в составе «Феррари».
3. Себастьян Феттель выиграл все свои четыре кубка в составе «Ред Булл».
4. Макс Ферстаппен, как и Феттель, одержал четыре победы в чемпионате в составе австрийского «Ред Булл».

Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом Формулы-1.

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