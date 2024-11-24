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Ландо Норрис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024

Ландо Норрис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024
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Британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис прокомментировал завоевание четвёртого титула нидерландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Поздравляю Макса. Зная, что чемпионат завершён на 100 процентов, можно сказать, что у нас всегда была небольшая надежда, но он провёл невероятный сезон. Когда у него была самая быстрая машина, он доминировал, когда нет, он всё равно был рядом и всегда шёл за мной по пятам.

Он усложнил мне жизнь. Я уверен, что временами и мы усложняли ему жизнь. Но сезон он провёл лучше, и, конечно же, мои поздравления. Это главное.

Гонка была довольно паршивой. Плохой темп, плохое сцепление с дорогой, плохое управление шинами, а у нас просто неудачный уикенд», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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