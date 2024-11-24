Ландо Норрис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024

Британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис прокомментировал завоевание четвёртого титула нидерландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса.

«Поздравляю Макса. Зная, что чемпионат завершён на 100 процентов, можно сказать, что у нас всегда была небольшая надежда, но он провёл невероятный сезон. Когда у него была самая быстрая машина, он доминировал, когда нет, он всё равно был рядом и всегда шёл за мной по пятам.

Он усложнил мне жизнь. Я уверен, что временами и мы усложняли ему жизнь. Но сезон он провёл лучше, и, конечно же, мои поздравления. Это главное.

Гонка была довольно паршивой. Плохой темп, плохое сцепление с дорогой, плохое управление шинами, а у нас просто неудачный уикенд», — приводит слова Норриса Sky Sports.