«Я обосрался!» Цунода — об инциденте на пит-лейне во время Гран-при Лас-Вегаса

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода кратко прокомментировал инцидент, в который он попал на пит-лейне во время Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.
Покидая пит-лейн, Цунода слишком рано повернул влево и снёс пенопластовую табличку, указывающую на конец зоны ограничения скорости. К счастью для Цуноды, его переднее антикрыло не получило повреждений и в итоге Юки завершил гонку на девятой позиции, набрав два очка.
«Я обосрался! Твою машину внезапно подбрасывает...» — кратко прокомментировал этот эпизод Цунода в беседе с F1 TV после финиша.
Юки Цунода сносит табличку
Фото: F1 TV
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 50 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7.313.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.906.
4. Шарль Леклер («Феррари») +14.283.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.582.
6. Ландо Норрис («Макларен») +43.385.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +51.365.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +59.808.
9. Юки Цунода («РБ») +1:02.808.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:03.114.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:09.195.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:09.803.
13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:14.085.
14. Франко Колапинто («Уильямс») +1:15.172.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:24.102.
16. Лиам Лоусон («РБ») +1:31.005.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
19. Александер Албон («Уильямс») — сход;
20. Пьер Гасли («Альпин») — сход.