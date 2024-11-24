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Леклер — о поведении Сайнса на ГП Лас-Вегаса: с этого момента сосредоточен только на себе

Леклер — о поведении Сайнса на ГП Лас-Вегаса: с этого момента сосредоточен только на себе
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Гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Шарль Леклер прокомментировал своё недовольство напарником по коллективу Карлосом Сайнсом в ходе Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Я не буду вдаваться в подробности поведения Карлоса, есть некоторые вещи, которые мы обсуждаем друг с другом перед стартом, и сегодня они пошли немного по-другому сценарию, но это нормально. В итоге мы финишировали третьим и четвёртым, для команды ничего не меняется, хотя мне немного жаль гонщиков.

Я борюсь с Норрисом [в личном зачёте], но знаю, что должен рассчитывать только на себя. Мне нужно добиться большего в квалификации и сделать всё идеально, чтобы догнать его. С этого момента я сосредоточусь на себе и постараюсь максимально использовать всё», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

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