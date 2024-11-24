Леклер — о поведении Сайнса на ГП Лас-Вегаса: с этого момента сосредоточен только на себе

Гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Шарль Леклер прокомментировал своё недовольство напарником по коллективу Карлосом Сайнсом в ходе Гран-при Лас-Вегаса.
«Я не буду вдаваться в подробности поведения Карлоса, есть некоторые вещи, которые мы обсуждаем друг с другом перед стартом, и сегодня они пошли немного по-другому сценарию, но это нормально. В итоге мы финишировали третьим и четвёртым, для команды ничего не меняется, хотя мне немного жаль гонщиков.
Я борюсь с Норрисом [в личном зачёте], но знаю, что должен рассчитывать только на себя. Мне нужно добиться большего в квалификации и сделать всё идеально, чтобы догнать его. С этого момента я сосредоточусь на себе и постараюсь максимально использовать всё», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.
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