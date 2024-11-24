Инженер Макса Ферстаппена Ламбьязе высказался о завоевании четвёртого титула нидерландцем

Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе прокомментировал четвёртый титул Макса Ферстаппена, который он завоевал на Гран-при Лас-Вегаса.

«Этот год во многом похож на 2021 год. Временами он становился довольно напряжённым. Мы зацементировали преимущество в начале сезона. Макс сделал ещё один шаг, во что, наверное, трудно поверить. Усилия, которые он прикладывает к нам, уважение, которое он оказывает всем своим коллегам-гонщикам, мы это уже немного видели, но ему необязательно быть там и выигрывать гонки каждый уикенд. Макс полностью выложился, и я действительно горжусь им», — приводит слова Ламбьязе Sky Sports.