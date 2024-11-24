Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о победе Ферстаппена: никто не смог запугать его, но я могу изменить историю

Алонсо — о победе Ферстаппена: никто не смог запугать его, но я могу изменить историю
Аудио-версия:
Комментарии

43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо высказался о четвёртом титуле Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который он завоевал на Гран-при Лас-Вегаса — 2024.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Мы все хотим стать чемпионами мира, но только один делает это, поэтому пользуюсь возможностью, чтобы поздравить ещё раз Макса с чемпионством в этом году, и я надеюсь, что мы сможем оказаться в этом же положении. Конечно, не в 2025 году, но с изменением правил в 2026 году, я надеюсь, у нас появится возможность войти с «Астон Мартин» в число сильнейших. Всем, кто до сих пор боролся с Максом за чемпионство, не удалось запугать его. Так что надеюсь, что настанет моя очередь изменить историю, посмотрим, смогу ли я это сделать в 2026 году.

Думаю, что он должен очень гордиться этим сезоном, потому что на протяжении большей части чемпионата у него была не лучшая машина, но при этом у него не было слабых мест. У него не было ошибок, он набрал все очки, которые можно было собрать, а иногда и больше, благодаря своему пилотированию.

Лучшим примером является Бразилия, которую он выиграл только благодаря своему таланту. А нам остаётся констатировать: «Мы должны продолжать искать его слабые места, которых сейчас, кажется, у него нет», — приводит слова Алонсо издание Marca.

Материалы по теме
Ландо Норрис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android