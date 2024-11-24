Алонсо — о победе Ферстаппена: никто не смог запугать его, но я могу изменить историю

43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо высказался о четвёртом титуле Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который он завоевал на Гран-при Лас-Вегаса — 2024.

«Мы все хотим стать чемпионами мира, но только один делает это, поэтому пользуюсь возможностью, чтобы поздравить ещё раз Макса с чемпионством в этом году, и я надеюсь, что мы сможем оказаться в этом же положении. Конечно, не в 2025 году, но с изменением правил в 2026 году, я надеюсь, у нас появится возможность войти с «Астон Мартин» в число сильнейших. Всем, кто до сих пор боролся с Максом за чемпионство, не удалось запугать его. Так что надеюсь, что настанет моя очередь изменить историю, посмотрим, смогу ли я это сделать в 2026 году.

Думаю, что он должен очень гордиться этим сезоном, потому что на протяжении большей части чемпионата у него была не лучшая машина, но при этом у него не было слабых мест. У него не было ошибок, он набрал все очки, которые можно было собрать, а иногда и больше, благодаря своему пилотированию.

Лучшим примером является Бразилия, которую он выиграл только благодаря своему таланту. А нам остаётся констатировать: «Мы должны продолжать искать его слабые места, которых сейчас, кажется, у него нет», — приводит слова Алонсо издание Marca.