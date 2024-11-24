«В этом году всё по-другому!» Ферстаппен припомнил Заку Брауну критическое высказывание

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» во время общения с журналистами в паддоке встретил генерального директора «Макларена» Зака Брауна и припомнил ему критическое высказывание. Браун заявил в начале сезона-2024, что Макс может стать чемпионом только на самой быстрой машине в пелетоне.

Браун: Поздравляю с четвёртым чемпионством!

Ферстаппен: Знаешь, как-то ты сказал, что я могу завоевать титул только благодаря быстрейшей машине…

Браун: Точно.

Ферстаппен: Что ж. Как видишь, сейчас всё по-другому!

Ландо Норрис из «Макларена» являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Макс на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».