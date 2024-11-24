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«В этом году всё по-другому!» Ферстаппен припомнил Заку Брауну критическое высказывание

«В этом году всё по-другому!» Ферстаппен припомнил Заку Брауну критическое высказывание
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» во время общения с журналистами в паддоке встретил генерального директора «Макларена» Зака Брауна и припомнил ему критическое высказывание. Браун заявил в начале сезона-2024, что Макс может стать чемпионом только на самой быстрой машине в пелетоне.

Браун: Поздравляю с четвёртым чемпионством!

Ферстаппен: Знаешь, как-то ты сказал, что я могу завоевать титул только благодаря быстрейшей машине…

Браун: Точно.

Ферстаппен: Что ж. Как видишь, сейчас всё по-другому!

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Ландо Норрис из «Макларена» являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Макс на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

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