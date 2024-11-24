Эстебан Окон прокомментировал проезд по пит-лейну без пит-стопа на Гран-при Лас-Вегаса

Французский пилот Формулы-1, выступающий за коллектив «Альпин», Эстебан Окон прокомментировал свой проезд по пит-лейну без остановки у боксов команды во время Гран-при Лас-Вегаса.

«Сегодня это была не наша гонка, и мы финишировали вне очков. Нам нужно проанализировать то, что произошло на нашем первом пит-стопе, поскольку это означало, что мы фактически потеряли время и просто прокатились по пит-лейну. Жаль, и нам нужно от этого восстановиться.

Сегодня мы не воспользовались шансом, а я был уверен, что хотя бы поборюсь за очки. Мы всё рассмотрим и постараемся добиться большего в Катаре в следующий раз. Наконец, поздравляю Макса [Ферстаппена] с завоеванием его четвёртого титула чемпиона мира. Я очень рад за него, он этого заслуживает, ведь весь сезон он проделывал потрясающую работу», — сказал Окон после гонки.