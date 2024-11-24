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Фото: в «Ред Булл» продемонстрировали чемпионский шлем Макса Ферстаппена

Фото: в «Ред Булл» продемонстрировали чемпионский шлем Макса Ферстаппена
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После четвёртого чемпионства нидерландского гонщика Формулы-1 Макса Ферстаппена, завоёванного в гонке Гран-при Лас-Вегаса, команда «Ред Булл» в социальных сетях показала чемпионский шлем своего пилота.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Дизайн шлема выполнен в мраморно-золотом стиле. Название и эмблема «Ред Булл» исполнены в золотом цвете, как и цвет визора, переливающегося в таком же оттенке. На затылке отображено количество звёзд-титулов Ферстаппена в «Королевских гонках». В нижней части затылка располагается ссылка на сайт самого Макса. Ферстаппен презентовал шлем на праздновании после гонки в Лас-Вегасе.

Ландо Норрис из «Макларена» являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Макс на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

До конца сезона-2024 осталось два этапа — в Катаре и Абу-Даби. Лидером в Кубке конструкторов является «Макларен», на счету которого 608 очков. У идущей на второй позиции «Феррари» — 584. У «Ред Булл» — 555.

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