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Макс Ферстаппен пришёл с банкой пива на интервью после Гран-при Лас-Вегаса

Макс Ферстаппен пришёл с банкой пива на интервью после Гран-при Лас-Вегаса
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пришёл на интервью после гонки Гран-при Лас-Вегаса с банкой пива.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Фото: x.com/autosport

В руках у Ферстаппена пиво марки Heineken. Эта нидерландская пивоваренная компания является крупнейшей в стране и второй по величине в мире, а также она — один из главных спонсоров Формулы-1.

Свой четвёртый чемпионский титул Макс оформил по результатам Гран-при Лас-Вегаса, став третий раз подряд досрочным победителем серии.

Ранее австрийский коллектив в социальных сетях показал специальный чемпионский шлем нидерландского гонщика своей команды, выполненный в мраморно-золотом стиле.

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