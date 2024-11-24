Макс Ферстаппен пришёл с банкой пива на интервью после Гран-при Лас-Вегаса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пришёл на интервью после гонки Гран-при Лас-Вегаса с банкой пива.

Фото: x.com/autosport

В руках у Ферстаппена пиво марки Heineken. Эта нидерландская пивоваренная компания является крупнейшей в стране и второй по величине в мире, а также она — один из главных спонсоров Формулы-1.

Свой четвёртый чемпионский титул Макс оформил по результатам Гран-при Лас-Вегаса, став третий раз подряд досрочным победителем серии.

Ранее австрийский коллектив в социальных сетях показал специальный чемпионский шлем нидерландского гонщика своей команды, выполненный в мраморно-золотом стиле.