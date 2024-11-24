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Россиянин Грязин стал бронзовым призёром чемпионата мира по ралли в классе WRC2

Россиянин Грязин стал бронзовым призёром чемпионата мира по ралли в классе WRC2
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Российский гонщик Николай Грязин, выступающий под болгарской гоночной лицензией, стал бронзовым призёром чемпионата мира по ралли 2024 года во второй по значимости категории WRC2. Грязин уступил десять очков лучшему пилоту категории Сами Паяри.

На финальном этапе сезона Ралли Японии Грязин стал лучшим в классе, причём это его вторая победа подряд в категории WRC2 и третья за сезон. Ранее лучшим результатом Грязина в общем зачёте категории WRC2 были два четвёртых места.

На Ралли Японии на счету Николая седьмой результат в генеральной классификации. В общем зачёте WRC Грязин расположился на 14-м месте с 24 очками.

Напомним, чемпионом мира по ралли впервые в своей карьере стал Тьерри Нёвиль.

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