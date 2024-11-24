Сайнс пояснил свою позицию по недовольству со стороны Леклера

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не будет высказываться в прессе о деталях борьбы с Шарлем Леклером по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Ранее Леклер выразил недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

«Мы с Шарлем согласились не обсуждать это со СМИ, потому что когда мы начинаем говорить про такие моменты, всё заканчивается каким-то беспорядком. Я не буду ничего говорить про произошедшее между нами на трассе, потому что эти вещи касаются только меня и его. Я никогда не включу радио и не буду обсуждать с журналистами такие вещи. Мне не нравится это делать, это не нужно», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.