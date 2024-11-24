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Сайнс пояснил свою позицию по недовольству со стороны Леклера

Сайнс пояснил свою позицию по недовольству со стороны Леклера
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не будет высказываться в прессе о деталях борьбы с Шарлем Леклером по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Ранее Леклер выразил недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Мы с Шарлем согласились не обсуждать это со СМИ, потому что когда мы начинаем говорить про такие моменты, всё заканчивается каким-то беспорядком. Я не буду ничего говорить про произошедшее между нами на трассе, потому что эти вещи касаются только меня и его. Я никогда не включу радио и не буду обсуждать с журналистами такие вещи. Мне не нравится это делать, это не нужно», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.

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