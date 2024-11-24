Перес: это был лучший год Ферстаппена из четырёх, что мы провели вместе

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал четвёртый чемпионский титул Макса Ферстаппена, а также собственное 10-е место на Гран-при Лас-Вегаса.

«Мои поздравления Максу. Думаю, у него был лучший сезон, какой я когда-либо видел со стороны любого гонщика. Ведь долгое время у нас не было лучшей машины, но Макс обеспечивал сильную разницу во время гоночных инцидентов. То, как он двигал команду вперёд… Думаю, это был его лучший год из четырёх, что мы провели вместе. Поздравляю его с успехом, которого он заслуживает.

Что же до меня, то темп в гонке был хорошим, но, вероятно, мы выбрали неверную стратегию, начав на «харде», когда состояние трассы было хуже всего. Деградация оказалась намного выше ожидаемого, а мы использовали лучшие шины в начале гонки, так что пришлось проехать длинный отрезок на «медиуме».

Чувствую, что мы приближаемся к цели, но ещё нужно сделать один прыжок вверх, но пока нет ощущения, что он вот-вот случится. Надеюсь, в ближайшие уикенды мы станем сильнее», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».