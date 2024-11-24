Норрис опубликовал детское фото с Ферстаппеном, поздравляя Макса с титулом в сезоне-2024

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис ещё раз поздравил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с завоеванием четвёртого титула, обратившись к нему в социальных сетях.

«Поздравляю с четвёртым титулом подряд, приятель, потрясающий пилотаж в этом году. Было весело бороться с тобой за этот титул. Такое ощущение, будто вчера мы сделали это фото на картинге», — написал Норрис.

Фото: Кадр из социальных сетей

Ландо являлся главным соперником Макса в борьбе за титул в этом сезоне. Максу на Гран-при Лас-Вегаса для завоевания досрочного чемпионство было нужно финишировать впереди Норриса. Макс закончил гонку на пятой позиции, а Ландо — на шестой. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок».