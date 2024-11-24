Карлос Сайнс прокомментировал заминку с пит-стопом на Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал непонятную ситуацию перед вторым пит-стопом на Гран-при Лас-Вегаса, когда команда не сразу позвала испанца в боксы, а когда это произошло, то Сайнс не вписался в заезд на пит-лейн и отправился ещё на один круг на старых шинах.

«Не хочу сейчас определять виноватого: нужно всё проанализировать. Я ещё за два круга до этого просил пит-стоп, потому что знал, что Шарль едет быстрее — хотел позволить ему проехать, убравшись с пути. Там ещё был и Хэмилтон, так что я попросил провести пит-стоп, ведь возникли проблемы с гранулированием шин и я уже не мог ничего поделать. Однако пит-стопа не состоялось, я остался ещё на два круга. И даже когда я хотел заехать, то возникла заминка при заезде на пит-лейн», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.