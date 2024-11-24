Норрис — о шансах в 2024-м: могли ли выиграть титул при идеальном сезоне? Нет

Британский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис высказался о борьбе за титул в сезоне-2024 с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и подчеркнул, что у него не было шансов на победу.

«Ред Булл» никогда не был четвёртой лучшей командой или, скажем так, худшей. У нас был слишком большой дефицит в начале сезона, нам пришлось наверстать упущенное со старта сезона, и мы не могли этого сделать сразу, поскольку «Ред Булл» был слишком силён. В следующем году мы начнём сезон с машиной, на которой, как мы думаем, сможем выигрывать Гран-при с первого этапа, чего нам не удавалось сделать последние шесть лет. Так что я очень рад этому. Но всё равно горжусь тем, чего мы достигли в этом сезоне.

Моя первая победа в Формуле-1, мои первые три [победы] — и я единственный, кто сражался с Ферстаппеном. Это был я и это был «Макларен». Могли ли мы сделать что-то лучше? Абсолютно. Думаю ли я, что мы могли бы выиграть чемпионат даже при идеальном сезоне? Не думаю. Поэтому рад финишировать вторым в сезоне», — приводит слова Норриса Autosport.