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Отец Макса Ферстаппена — о титуле сына в 2024-м: были сезоны и поприятнее

Отец Макса Ферстаппена — о титуле сына в 2024-м: были сезоны и поприятнее
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52-летний нидерландский бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отреагировал на чемпионство Макса в сезоне-2024.

«По ходу сезона иногда было довольно сложно не взять трубку и не позвонить кому-нибудь. У нас были более приятные сезоны, когда Макс становился чемпионом», — приводит слова Йоса Ферстаппена издание GPblog.

Макс после завоевания четвёртого титула сравнялся по количеству трофеев с бывшим пилотом «Ред Булл» Себастьяном Феттелем и легендарным французским гонщиком Аленом Простом.

Ранее Ландо Норрис поздравил Макса с победой в сезоне, опубликовав фотографию времён их выступления в картинге.

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