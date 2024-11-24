Вассёр высказался о резких словах Леклера про напарника Сайнса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что наполненное ругательствами радиообращение Шарля Леклера после финиша Гран-при Лас-Вегаса, в котором он обвинил Карлоса Сайнса в нечестном поведении, не станет проблемой между его двумя гонщиками.

«Я совсем не беспокоюсь из-за этого. Когда они высказываются на круге после финиша, то не всегда имеют полную картину ситуации. Мы обсудим это — и не будет проблем.

Нам нужно избегать борьбы, но я думаю, что в начале отрезка необходимо думать об управлении шинами, а Карлос был уже на третьем или четвёртом круге. Ситуация была действительно сложной для всех, но мы обсудим всё сегодня вечером. Это не будет проблемой.

Когда мы говорили с Карлосом про пит-стоп, я объяснял, что он находится под угрозой [трафика] от Лоусона, возможно, Цуноды, и он хотел заехать на пит-стоп, а мы хотели, чтобы он не попал в трафик. Мы обсуждали это, и в итоге нам пришлось поменяться позициями, и это вызвало небольшой хаос, но, сидя в кокпите, они имеют своё видение ситуации», — приводит слова Вассёра Motorsport.