Хельмут Марко: Макс — лучший гонщик на данный момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал завоевание его гонщиком Максом Ферстаппеном четвёртого чемпионского титула.

«Макс — лучший гонщик на данный момент. Он показал, что может думать головой, когда это необходимо, как сегодня. Я считаю, если бы не мысли о чемпионате, он был бы сегодня на подиуме, и это было бы невероятно. Невероятно», — приводит слова Марко GP Blog.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым.