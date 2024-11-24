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Хельмут Марко: Макс — лучший гонщик на данный момент

Хельмут Марко: Макс — лучший гонщик на данный момент
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал завоевание его гонщиком Максом Ферстаппеном четвёртого чемпионского титула.

«Макс — лучший гонщик на данный момент. Он показал, что может думать головой, когда это необходимо, как сегодня. Я считаю, если бы не мысли о чемпионате, он был бы сегодня на подиуме, и это было бы невероятно. Невероятно», — приводит слова Марко GP Blog.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым.

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