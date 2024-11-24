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Тото Вольф оценил победный дубль «Мерседеса» в Лас-Вегасе

Тото Вольф оценил победный дубль «Мерседеса» в Лас-Вегасе
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил победный дубль своей команды на Гран-при Лас-Вегаса, где победу одержал Джордж Расселл, а Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

«Прошло уже много времени с тех пор, как мы в последний раз делали дубль, так что это фантастический результат для нашей команды. Нам определённо подошли условия на трассе с низким сцеплением. Тем не менее все отлично поработали на пит-уолле на протяжении всего уикенда. Мы были быстры с первой практики и продолжали в том же духе в пятницу и субботу. Мы отлично поработали с машиной, и это очень приятно.

Джордж великолепно провёл гонку. Он удержал на первых кругах «Феррари» Шарля Леклера и с тех пор полностью контролировал гонку. Льюис также провёл фантастическую гонку, заняв второе место при старте с 10-й позиции. Он показал, насколько быстр, и добился блестящего результата для команды. Наконец, поздравляем Макса Ферстаппена с завоеванием титула; он достойный чемпион, и мы надеемся сразиться с ним в следующем году», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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