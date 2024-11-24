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Деймон Хилл – о Ферстаппене: на горизонте маячат семь титулов, может и восемь

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал завоевание в Лас-Вегасе Максом Ферстаппеном четвёртого чемпионского титула, отметив, что нидерландец способен стать семи- или восьмикратным чемпионом.

«Надо отдать должное «Ред Булл» и Максу Ферстаппену. Они полностью разгромили соперников в эпоху нынешнего регламента.

И, конечно, Макс выступил блестяще (иногда теряя самообладание!). На горизонте маячат семь титулов, а может и восемь?» — написал Хилл на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым.

После 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 четырёхкратный чемпион, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет в личном зачёте 403 очка, он опережает Ландо Норриса на 63 очка, а Шарль Леклер уступает 84 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 24 очка. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 53 очка от «Макларена».