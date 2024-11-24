Цунода — о Ферстаппене: я готов сразиться с этим монстром

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода выразил желание и готовность стать напарником новоиспечённого четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл».

«Я готов сразиться с этим монстром!» — приводит слова Цуноды фан-аккаунт Ферстаппена в социальной сети X (ранее Twitter).

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым и завоевал свой четвёртый чемпионский титул.

В настоящий момент в активе Макса Ферстаппена 403 очка в общем зачёте пилотов. У Ландо Норриса из команды «Макларен» 340 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков).