Хельмут Марко раскритиковал Переса после Гран-при Лас-Вегаса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ясно дал понять после окончания Гран-при Лас-Вегаса, что австрийской команде нужен более сильный состав гонщиков. Макс Ферстаппен занял в сегодняшней гонке пятое место и завоевал чемпионский титул, а Серхио Перес финишировал лишь 10-м.

«Нам нужно, чтобы два гонщика приносили очки. Макс опережает Серхио более чем на 200 очков. Сейчас для Макса главным было выиграть чемпионат.

Но наши сотрудники разочарованы. Потому что они не получат свои бонусы, так как они зависят от нашего места в Кубке конструкторов. И у нас нет никаких шансов завоевать его», — приводит слова Марко DAZN.