Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко раскритиковал Переса после Гран-при Лас-Вегаса

Хельмут Марко раскритиковал Переса после Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ясно дал понять после окончания Гран-при Лас-Вегаса, что австрийской команде нужен более сильный состав гонщиков. Макс Ферстаппен занял в сегодняшней гонке пятое место и завоевал чемпионский титул, а Серхио Перес финишировал лишь 10-м.

«Нам нужно, чтобы два гонщика приносили очки. Макс опережает Серхио более чем на 200 очков. Сейчас для Макса главным было выиграть чемпионат.

Но наши сотрудники разочарованы. Потому что они не получат свои бонусы, так как они зависят от нашего места в Кубке конструкторов. И у нас нет никаких шансов завоевать его», — приводит слова Марко DAZN.

Материалы по теме
Цунода — о Ферстаппене: я готов сразиться с этим монстром
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android