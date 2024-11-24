Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен ответил, смог бы он выиграть титулы на других машинах

Ферстаппен ответил, смог бы он выиграть титулы на других машинах
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что критические комментарии, в частности руководителя «Макларена» Зака Брауна, только сильнее мотивируют его, а также ответил, смог бы он стать чемпионом не в составе «Ред Булл».

«Такие вещи только мотивируют меня. Если люди настроены критически и думают, что я могу победить только на лучшей машине, я доказал, что это не так. Если я сейчас не получу признание за это, то не знаю, что еще могу сделать.

Завоевал бы я титул в других командах? В «Макларене» — да, и даже быстрее. В 2021 году [в «Мерседесе»] тоже. 2022 год мог бы быть сложным, они [«Феррари»] были слишком нестабильными. В 2023-м? Не думаю», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Материалы по теме
«В этом году всё по-другому!» Ферстаппен припомнил Заку Брауну критическое высказывание
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android