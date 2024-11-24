Ферстаппен ответил, смог бы он выиграть титулы на других машинах

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что критические комментарии, в частности руководителя «Макларена» Зака Брауна, только сильнее мотивируют его, а также ответил, смог бы он стать чемпионом не в составе «Ред Булл».

«Такие вещи только мотивируют меня. Если люди настроены критически и думают, что я могу победить только на лучшей машине, я доказал, что это не так. Если я сейчас не получу признание за это, то не знаю, что еще могу сделать.

Завоевал бы я титул в других командах? В «Макларене» — да, и даже быстрее. В 2021 году [в «Мерседесе»] тоже. 2022 год мог бы быть сложным, они [«Феррари»] были слишком нестабильными. В 2023-м? Не думаю», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.