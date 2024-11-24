Ферстаппен назвал момент, решивший судьбу чемпионата

Завоевавший сегодня в Лас-Вегасе четвёртый чемпионский титул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен откровенно признал, что решающим моментом сезона-2024 стал дождь на Гран-при Бразилии.

«Сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что тогда в Бразилии пошел дождь. Я подумал тогда: большое спасибо! Это перевернуло ход чемпионата и, по сути, решило его: вот и всё», — приводит слова Ферстаппена его фан-аккаунт в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после победы на Гран-при Бразилии Ферстаппену нужно было не проиграть в Лас-Вегасе Ландо Норрису более двух очков.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым. Норрис занял шестое место.