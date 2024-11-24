Лэнс Стролл рассказал о необычной проблеме на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, что в сегодняшней гонке Гран-при Лас-Вегаса у него не работала радиосвязь с командой, что привело к заминке на пит-стопе.

«Радио не работало всю гонку, оно пропало на первом круге. Так что я пытался дать им какой-то знак, что заезжаю, но пит-стоп прошёл не лучшим образом», — сказал канадский гонщик в эфире F1 TV.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Лэнс Стролл финишировал 15-м.

После 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 четырёхкратный чемпион, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет в личном зачёте 403 очка, он опережает Ландо Норриса на 63 очка, а Шарль Леклер уступает ему 84 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 24 очка. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 53 очка от «Макларена».