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Расселл рассказал, что хотел искупаться в фонтане в холодном Лас-Вегасе, но передумал

Расселл рассказал, что хотел искупаться в фонтане в холодном Лас-Вегасе, но передумал
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что хотел отпраздновать свою победу на Гран-при Лас-Вегаса, искупавшись в фонтанах Белладжио, но решил не делать этого из-за опасений за своё здоровье.

«Я действительно хотел это сделать, но я так замёрз после гонки, что думал, что сильно заболею. В прошлом году я подхватил пневмонию и проболел после Лас-Вегаса и Абу-Даби до середины февраля.

Поэтому я подумал: «Я действительно хочу это сделать», но потом вспомнил, с какими трудностями мне пришлось столкнуться год назад, потому что это очень сильно сказалось на моём организме», — приводит слова Расселла Daily Express.

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