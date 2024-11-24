Ферстаппен: попытаемся снова повторить это в следующем году

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен отдал дань уважения своей команде и выразил надежду на завоевание ещё одного титула в следующем году.

«Мы многое пережили вместе, и все эти вершины, которых мы достигаем сейчас, просто очень, очень особенные. Люди здесь на трассе и на фабрике, которые постоянно работают на пределе своих возможностей, чтобы дать мне машину для борьбы за титул, и сделать это четыре раза подряд, — нечто особенное.

Глядя на следующий год, я думаю, что нас ждёт настоящая битва между множеством команд. Но да, я голоден. Конечно, я буду наслаждаться этим моментом, но впереди ещё две гонки, которые я хочу провести хорошо.

Затем, конечно, мы делаем небольшой перерыв, а затем снова пытаемся повторить это в следующем году», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.