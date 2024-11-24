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Ферстаппен рассказал, что легко мог растерять своё преимущество после Гран-при Майами

Ферстаппен рассказал, что легко мог растерять своё преимущество после Гран-при Майами
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что легко мог растерять лидерство в чемпионате после Гран-при Майами, когда его машина была уже не так хороша, как в начале сезона.

«Начиная с Майами, большую часть времени мы уже не были самыми быстрыми. А Майами — это ещё очень ранняя стадия сезона.

Что ж, 50 очков, 60 очков, их можно очень легко растерять, если просто минимизировать потери и не делать ничего безумного. Я сам это испытал, кажется, в 2022-м.

Возможно всё, поэтому я всегда держал это в уме, но в то же время просто сосредоточился на том, что могу контролировать в команде, и просто выкладывался по полной каждые выходные», — приводит слова Ферстаппена Race Fans.

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