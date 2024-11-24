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Ферстаппен признался, что думал об уходе из «Ред Булл», но сейчас очень предан команде

Ферстаппен признался, что думал об уходе из «Ред Булл», но сейчас очень предан команде
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ответил, думал ли он когда-нибудь о переходе в «Мерседес» или даже о полном уходе из Ф-1.

«Каждый год в голове вертятся мысли: «Как долго я ещё хочу этим заниматься? Где я хочу этим заниматься? Как я хочу это делать?»

В гоночной жизни всегда есть вещи, с которыми приходится иметь дело и о которых приходится думать. Но это нормально. В целом я довольно спокойно отношусь к таким вещам, потому что очень важно разделять личную жизнь и гоночную. Но иметь в голове мысли о том, что вы хотите сделать, — это нормально.

В то же время я не из тех, кто принимает слишком радикальные решения. И я очень счастлив там, где сейчас нахожусь. Очень предан команде. Ценю, что они сделали для меня, начиная с того, что вытащили меня из Формулы-3 и дали мне место в Формуле-1, а затем вместе пережили все эти эмоции за все эти годы с ключевыми людьми в команде. Поэтому, когда наступают трудные времена, очень легко сказать «до свидания», забыть об этом или игнорировать. Но на самом деле гораздо важнее быть с ними, пройти через это вместе, справиться со всем и просто попытаться двигаться дальше и снова сосредоточиться на результатах и получать удовольствие. В конце концов, это самое важное. Если вам не весело, то нет смысла продолжать», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

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