Расселл заявил, что пришло время «Мерседесу» побороться за чемпионство

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после победы на Гран-при Лас-Вегаса заявил, что его команда в следующем сезоне будет готова побороться за чемпионство в Формуле-1.

«Мерседесу» просто нужно убедиться, что мы вступаем в эту борьбу и ставим более сложные задачи, потому что время пришло. Думаю, мы готовы попытаться бросить этот вызов», — приводит слова Расселла GP Blog.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). Джордж Расселл занимает шестую строчку — у него 217 очков. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555. «Мерседес» — на четвёртом месте (425 очков).