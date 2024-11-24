Йос Ферстаппен продолжил давить на «Ред Булл», несмотря на чемпионство Макса

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, настаивает, что «Ред Булл» должен повысить свою конкурентоспособность в следующем сезоне.

«По крайней мере, они знают, в чём проблемы и что нужно изменить. Теперь им предстоит показать, насколько хорошо они понимают, что делают.

Я первым хочу увидеть это. Мы начали этот год очень хорошо, а потом скатились. Теперь дело за командой — показать, какими они будут в следующем году. У них сейчас не самая быстрая машина, иначе он [Макс] выигрывал бы гонки.

В следующем году должны произойти некоторые перемены, чтобы они снова стали конкурентоспособными. Это также ещё раз показывает, как Макс хорош и насколько он силён», — приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.