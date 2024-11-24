Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен продолжил давить на «Ред Булл», несмотря на чемпионство Макса

Йос Ферстаппен продолжил давить на «Ред Булл», несмотря на чемпионство Макса
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, настаивает, что «Ред Булл» должен повысить свою конкурентоспособность в следующем сезоне.

«По крайней мере, они знают, в чём проблемы и что нужно изменить. Теперь им предстоит показать, насколько хорошо они понимают, что делают.

Я первым хочу увидеть это. Мы начали этот год очень хорошо, а потом скатились. Теперь дело за командой — показать, какими они будут в следующем году. У них сейчас не самая быстрая машина, иначе он [Макс] выигрывал бы гонки.

В следующем году должны произойти некоторые перемены, чтобы они снова стали конкурентоспособными. Это также ещё раз показывает, как Макс хорош и насколько он силён», — приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен: попытаемся снова повторить это в следующем году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android