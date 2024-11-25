Вольф заявил, что «Мерседес» разгромил соперников в Лас-Вегасе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда разгромила всех соперников на Гран-при Лас-Вегаса, и пошутил, что было бы очень здорово понять их машину.

«Было бы здорово понять эту машину, потому что сегодня мы всех разгромили и доминировали. Мы могли бы легко проехать быстрее. В какие-то моменты даже были на две секунды быстрее всех остальных, и я очень рад — команда этого заслуживает.

Кажется, мы очень хороши на скоростных трассах и в более прохладную погоду с меньшим сцеплением, и этим мы можем гордиться. Но когда становится жарко, то машина ведёт себя не так хорошо.

Пилотаж Джорджа [Расселла] был словно с другой планеты. Он держал всё под контролем. Его оборона от Леклера была впечатляющей, и Льюис [Хэмилтон] прорвался с 10-го места на суперсильной машине, финишировав всего в пяти секундах позади Джорджа. Снимаю шляпу», — приводит слова Вольфа Planet F1.