Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф заявил, что «Мерседес» разгромил соперников в Лас-Вегасе

Вольф заявил, что «Мерседес» разгромил соперников в Лас-Вегасе
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда разгромила всех соперников на Гран-при Лас-Вегаса, и пошутил, что было бы очень здорово понять их машину.

«Было бы здорово понять эту машину, потому что сегодня мы всех разгромили и доминировали. Мы могли бы легко проехать быстрее. В какие-то моменты даже были на две секунды быстрее всех остальных, и я очень рад — команда этого заслуживает.

Кажется, мы очень хороши на скоростных трассах и в более прохладную погоду с меньшим сцеплением, и этим мы можем гордиться. Но когда становится жарко, то машина ведёт себя не так хорошо.

Пилотаж Джорджа [Расселла] был словно с другой планеты. Он держал всё под контролем. Его оборона от Леклера была впечатляющей, и Льюис [Хэмилтон] прорвался с 10-го места на суперсильной машине, финишировав всего в пяти секундах позади Джорджа. Снимаю шляпу», — приводит слова Вольфа Planet F1.

Материалы по теме
Расселл заявил, что пришло время «Мерседесу» побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android