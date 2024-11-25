Норрис высказался о «Макларене» после завоевания титула Ферстаппеном

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, после итогов Гран-при Лас-Вегаса титул в зачёте пилотов завоевал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я действительно горжусь всей командой за то, что она так долго боролась. Я испытываю чувство гордости за то, что мы начали навёрстывать упущенное и добились того, чего добились», — приводит слова Норриса Daily Express.

«Макларен» в настоящий момент лидирует в Кубке конструкторов. На счету команды 608 очков. Второе место занимает «Феррари», у которой 584 балла, топ-3 замыкает «Ред Булл» (555).

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