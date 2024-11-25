Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сколько ещё чемпионских титулов завоюет Макс Ферстаппен?

Сколько ещё чемпионских титулов завоюет Макс Ферстаппен?
Комментарии

Вчера, 24 ноября, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал свой четвёртый чемпионский титул. Его он добыл после Гран-при Лас-Вегаса. Чтобы стать чемпионом, нидерландцу нужно было финишировать впереди гонщика «Макларена» Ландо Норриса, что он и сделал. Макс был пятым, а Ландо – шестым. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос – сколько ещё чемпионских титулов завоюет Ферстаппен?

Отметим, что на втором месте в общем зачёте пилотов сейчас находится Норрис. В активе британца 340 очков. Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари». На его счету 319 баллов.

Материалы по теме
Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже
Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android