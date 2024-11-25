Сколько ещё чемпионских титулов завоюет Макс Ферстаппен?

Вчера, 24 ноября, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал свой четвёртый чемпионский титул. Его он добыл после Гран-при Лас-Вегаса. Чтобы стать чемпионом, нидерландцу нужно было финишировать впереди гонщика «Макларена» Ландо Норриса, что он и сделал. Макс был пятым, а Ландо – шестым. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос – сколько ещё чемпионских титулов завоюет Ферстаппен?

Отметим, что на втором месте в общем зачёте пилотов сейчас находится Норрис. В активе британца 340 очков. Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари». На его счету 319 баллов.

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