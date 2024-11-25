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Йос Ферстаппен: тот факт, что я всегда был немного строг с Максом, теперь окупается

Йос Ферстаппен: тот факт, что я всегда был немного строг с Максом, теперь окупается
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Йос Ферстаппен высказался о сыне, гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, после завоевания им титула чемпиона Формулы-1 сезона 2024 года. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

«Тот факт, что я всегда был с ним немного строг, теперь окупается. Это выражается в том числе и в том, как он справляется с давлением. И с моей стороны на него всегда оказывалось давление. Но когда видишь, как он сейчас с этим справляется, понимаешь, что этим можно только гордиться», — приводит слова Ферстаппена Formel1 со ссылкой на Viaplay.

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