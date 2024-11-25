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Хорнер — об агрессии Ферстаппена на трассе: такими же были Сенна, Шумахер и Хэмилтон

Хорнер — об агрессии Ферстаппена на трассе: такими же были Сенна, Шумахер и Хэмилтон
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о критике четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, осуждаемого за агрессию на трассе.

«Он чувствительней, чем вы думаете. Он осведомлён о своей критике, но, как по мне, частично она совершенно необоснованна.

Как гонщик Макс агрессивен, это атакующий пилот. Такими же были Сенна, Шумахер и Хэмилтон. На разных этапах карьер они все оказывались в центре внимания», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

На минувшем Гран-при Лас-Вегаса 27-летний Ферстаппен в четвёртый раз завоевал титул Формулы-1, войдя в топ-6 самых титулованных гонщиков серии.

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