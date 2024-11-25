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Хорнер ответил, как Ферстаппен относился к скандалу вокруг «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1

Хорнер ответил, как Ферстаппен относился к скандалу вокруг «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после Гран-при Лас-Вегаса уже гарантировал себе чемпионский титул.

«Думаю, в любых трудных ситуациях невзгоды всегда только воодушевляют команду, и именно это произошло с нами. Часто возникал шум или спекуляции, но всё это игнорируется, в первую очередь Максом. Он не отвлекался. Он просто включился в работу и продолжал её делать. Конечно, есть области, которые нам нужно улучшить в следующем году, и команда действительно сконцентрирована на этом», — приводит слова Хорнера GPblog.

Ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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