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Хэмилтон высказался о Ферстаппене после чемпионства Макса в этом сезоне Ф-1

Хэмилтон высказался о Ферстаппене после чемпионства Макса в этом сезоне Ф-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1. После недавнего Гран-при Лас-Вегаса нидерландец гарантировал себе чемпионский титул.

«Он проделал фантастическую работу, не допустил ни одной ошибки, показывал результат всякий раз и взял каждое очко, которое должен был взять. Он и его команда снова проделали отличную работу – четвёртый год подряд. Я действительно рад за него», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, как Ферстаппен относился к скандалу вокруг команды в этом сезоне Формулы-1.

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