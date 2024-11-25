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Валттери Боттас: в «Ред Булл» есть люди, которым я не нравлюсь

Валттери Боттас: в «Ред Булл» есть люди, которым я не нравлюсь
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Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу вероятности продолжить карьеру в «Ред Булл». По словам Боттаса, в такой вариант развития событий он не верит. Валттери покинет «Кик-Заубер» по окончании этого сезона.

«Я чувствую, что в «Ред Булл» есть люди, которым я по какой-то причине не нравлюсь. Не думаю, что это вариант, но таково моё ощущение», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

В настоящий момент Боттас занимает последнее место в общем зачёте пилотов. В активе финна ни одного очка. Чемпионом в этом сезоне стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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