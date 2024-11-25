Сайнс: во второй половине сезона восемь гонщиков могли бить Ферстаппена неделя за неделей

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Какой бы невероятной работу Макса я ни считал, во второй половине сезона восемь гонщиков находились в пределах десятой друг от друга, и мы все могли побеждать его неделя за неделей.

Он был очень хорош в том, чтобы доминировать на доминирующей машине, а также в том, чтобы не ошибаться во второй половине сезона. Это то, что сделало его, как по мне, гонщиком года. Однако вторая половина сезона показала, что когда все находятся в равных условиях, то могут выступать и усложнять друг другу жизнь», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.