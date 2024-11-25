Король и королева Нидерландов отреагировали на четвёртый подряд титул Ферстаппена

Нидерландская королевская семья поздравила гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с чемпионским титулом в нынешнем сезоне Формулы-1. Его он завоевал после Гран-при Лас-Вегаса. Для нидерландца это чемпионство стало четвёртым подряд.

«Мы с большим удовольствием поздравляем Макса Ферстаппена с четвёртым подряд титулом чемпиона мира в Формуле-1! Несмотря на сложный старт на уикенде в Лас-Вегасе, он провёл отличную гонку и в итоге значительно опередил своего ближайшего конкурента. Вместе с командой он продемонстрировал опыт и мастерство, обеспечив титул за две гонки до финиша сезона. Ещё раз поздравляем его с этим впечатляющим достижением!» — говорится в сообщении короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, размещённом на странице королевской семьи в социальных сетях.

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