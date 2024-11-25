Оруджев ответил, есть ли у «Феррари» шансы отобрать у «Макларена» Кубок конструкторов

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Итальянцы могут, конечно. Я тут даже не знаю, на кого ставить! Если «Феррари» сможет оформить один дубль, то они отнимут у «Макларена» минимум 16 очков. Так почему бы нет, если одна из трасс им подойдёт?» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 608 очков.
2. «Феррари» — 584.
3. «Ред Булл» — 555.
4. «Мерседес» — 425.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 50.
7. «Альпин» — 49.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 0.