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Оруджев ответил, есть ли у «Феррари» шансы отобрать у «Макларена» Кубок конструкторов

Оруджев ответил, есть ли у «Феррари» шансы отобрать у «Макларена» Кубок конструкторов
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Итальянцы могут, конечно. Я тут даже не знаю, на кого ставить! Если «Феррари» сможет оформить один дубль, то они отнимут у «Макларена» минимум 16 очков. Так почему бы нет, если одна из трасс им подойдёт?» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 608 очков.
2. «Феррари» — 584.
3. «Ред Булл» — 555.
4. «Мерседес» — 425.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 50.
7. «Альпин» — 49.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 0.

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