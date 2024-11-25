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Егор Оруджев: мне странно слышать от Норриса такую неуверенность

Егор Оруджев: мне странно слышать от Норриса такую неуверенность
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал недавнее высказывания пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Ранее тот признался, что едва ли мог бы победить в нынешнем сезоне даже при идеальном выступлении «Макларена» по ходу чемпионата. Напомним, чемпионский титул гарантировал себе гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Мне странно слышать от Ландо такую неуверенность. Потому что именно в середине сезона всё выглядело так: вот, держи машину побыстрее, приезжай перед Максом, и будет титул. Так что шанс был, просто им не воспользовались», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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