Егор Оруджев: мне странно слышать от Норриса такую неуверенность

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал недавнее высказывания пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Ранее тот признался, что едва ли мог бы победить в нынешнем сезоне даже при идеальном выступлении «Макларена» по ходу чемпионата. Напомним, чемпионский титул гарантировал себе гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Мне странно слышать от Ландо такую неуверенность. Потому что именно в середине сезона всё выглядело так: вот, держи машину побыстрее, приезжай перед Максом, и будет титул. Так что шанс был, просто им не воспользовались», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: