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Оруджев ответил, стоит ли Сайнсу слушаться «Феррари», раз он всё равно покидает команду

Оруджев ответил, стоит ли Сайнсу слушаться «Феррари», раз он всё равно покидает команду
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о борьбе между пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом по ходу Гран-при Лас-Вегаса. Ранее Леклер выражал недовольство по радио, когда Сайнс опередил его после пит-стопа, хотя команда просила испанца не давить на монегаска.

«Зависит от того, в каких отношениях ты с командой и что прописано в контракте. Всё равно хлопать дверью не принято. Это маленький мир, и все друг друга внутри знают. Поэтому и репутация стоит дорого.

Об эпизоде внутри «Феррари» сложно судить со стороны. Только внутри команды знают все договорённости и кто их не исполнял», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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