Оруджев — о шансах Цуноды перейти в «Ред Булл»: вот если бы у Юки появились миллионы…

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о возможности перехода пилота «РБ» японца Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Поможет ли Цуноде результат в Лас-Вегасе? Это к делу, как мы уже убедились, не относится. Вот если бы у Цуноды после Вегаса появились миллионы, которые бы он мог занести в «Ред Булл» вместо Переса, тогда другое дело!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Цунода стал девятым на минувшем Гран-при Лас-Вегаса. Всего по ходу сезона японец восемь раз попадал в топ-10.

Ранее Цунода заявил о готовности перехода в «Ред Булл».