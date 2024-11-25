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Оруджев — о шансах Цуноды перейти в «Ред Булл»: вот если бы у Юки появились миллионы…

Оруджев — о шансах Цуноды перейти в «Ред Булл»: вот если бы у Юки появились миллионы…
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о возможности перехода пилота «РБ» японца Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Поможет ли Цуноде результат в Лас-Вегасе? Это к делу, как мы уже убедились, не относится. Вот если бы у Цуноды после Вегаса появились миллионы, которые бы он мог занести в «Ред Булл» вместо Переса, тогда другое дело!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Цунода стал девятым на минувшем Гран-при Лас-Вегаса. Всего по ходу сезона японец восемь раз попадал в топ-10.

Ранее Цунода заявил о готовности перехода в «Ред Булл».

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